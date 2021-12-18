Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Nijer Başbakanı ve Hukümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu Kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: İHA
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