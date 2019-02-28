Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi Tebrik Etti
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Nijerya
Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari
'yi yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına tekrar seçilen Buhari'yi kutladı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:35 Kaynak: İHA
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