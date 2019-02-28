Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi Tebrik Etti

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi yeniden göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına tekrar seçilen Buhari'yi kutladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

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