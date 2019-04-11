Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:54 Kaynak: AA
, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ
'ın oğlunun nikah şahidi
oldu.
Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, eşi Emine Erdoğan
'la geldi. Ankara
Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu
'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Zühtü Arslan
, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım
, İsmail Kahraman
, Mehmet Ali Şahin
, Bülent Arınç
, Köksal Toptan
, İsmet Yılmaz
ve Cemil Çiçek
yaptı.
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