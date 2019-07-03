Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.
Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele geldi.
Çiftin nikahı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:08 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:21:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]