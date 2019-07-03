Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliği yaptı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.
Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan
ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele geldi.
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Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.
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