Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Fırat'ın Doğu'sundaki bölgede demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri ve aleni infazlar yapmıştır ve yapmayı da sürdürmektedir" -"Şehadeti büyük şeref gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti ölümle, saldırıyla yaptırımla tehdit etmek...
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-" Fırat'ın Doğu'sundaki bölgede demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri ve aleni infazlar yapmıştır ve yapmayı da sürdürmektedir"
-"Şehadeti büyük şeref gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti ölümle, saldırıyla yaptırımla tehdit etmek ancak onun kararlılığını keskinleştirir"
-" 18 yıl önce ihracatımız 36 milyar dolar olan bir ülkeydik. Şu anda ihracatımız 170 milyar doları aştı"
-"Faizi de en kısa zaman tek haneli rakama indireceğiz"
-"Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak"
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