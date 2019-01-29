Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 5'ten Yüzde 2,5'e İndireceklerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 5'ten Yüzde 2,5'e İndireceklerini...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indireceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 5'ten Yüzde 2,5'e İndireceklerini..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indireceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:45 Kaynak: AA

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