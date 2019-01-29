Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 5'ten Yüzde 2,5'e İndireceklerini...
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indireceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indireceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:45 Kaynak: AA
Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz
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