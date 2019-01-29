Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 5'ten Yüzde 2,5'e İndiriyoruz"
2 saat önce
- Salondan ve partililerden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı.
- Salondan ve partililerden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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