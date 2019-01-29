Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 5'ten Yüzde 2,5'e İndiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 5'ten Yüzde 2,5'e İndiriyoruz"

2 saat önce

- Salondan ve partililerden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı.

- Salondan ve partililerden görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katıldı. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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