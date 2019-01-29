Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2.5'e İndiriyoruz."
1 saat önce
IHAAW144307-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2.5'e indiriyoruz.
IHAAW144307-SIY/29-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2.5'e indiriyoruz." 29.01.2019 14: 43: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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