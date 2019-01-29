Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2.5'e İndiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2.5'e İndiriyoruz."

1 saat önce

IHAAW144307-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2.5'e indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW144307-SIY/29-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2.5'e indiriyoruz." 29.01.2019 14: 43: 07 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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