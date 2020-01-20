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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niye Miçotakis Hafter'i Yunanistan'a çağırdı?
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niye Miçotakis Hafter'i Yunanistan'a çağırdı?
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niye Miçotakis Hafter'i Yunanistan'a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı."
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