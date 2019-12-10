Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nobel) Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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