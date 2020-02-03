Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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