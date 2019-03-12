Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalde Ancak 100 Bin Araçla Taşınabilecek Yolcuyu, Bu Banliyö Tren...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak"
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:14 Kaynak: AA
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