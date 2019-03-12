Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalde Ancak 100 Bin Araçla Taşınabilecek Yolcuyu, Bu Banliyö Tren...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalde Ancak 100 Bin Araçla Taşınabilecek Yolcuyu, Bu Banliyö Tren...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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