Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı"
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:43 Kaynak: AA
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