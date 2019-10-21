Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Skjonsberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Norveç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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