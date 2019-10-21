Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Skjonsberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA
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