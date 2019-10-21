Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Skjonsberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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