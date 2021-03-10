Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tutturmuşlar 'Şu kadar para' nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Damat da damat.' Damat kadar taş düşsün başınıza."