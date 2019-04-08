Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O Sır Cümle Var Ya, O Sır Cümle Aynen Masadadır; Bir Gece Ansızın Gelmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O Sır Cümle Var Ya, O Sır Cümle Aynen Masadadır; Bir Gece Ansızın Gelmesi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır; bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır; bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:16 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O Sır Cümle Var Ya, O Sır Cümle Aynen Masadadır; Bir Gece Ansızın Gelmesi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]