Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O Sır Cümle Var Ya, O Sır Cümle Aynen Masadadır; Bir Gece Ansızın Gelmesi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır; bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır; bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz"
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:16 Kaynak: AA
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