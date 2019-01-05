Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak Ayı İçinde Toplam 2 Milyar 35 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Fark...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak Ayı İçinde Toplam 2 Milyar 35 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Fark...

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayı içinde toplam 2 milyar 35 milyon lira tarımsal destekleme fark ödemesi yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak Ayı İçinde Toplam 2 Milyar 35 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Fark..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayı içinde toplam 2 milyar 35 milyon lira tarımsal destekleme fark ödemesi yapılacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:58 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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