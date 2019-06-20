Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selahattin Demirtaş ile Abdulah Öcalan arasında bir iktidar savaşı olduğunu öne süren Erdoğan, "Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor" dedi

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23 
İmralı, Abdullah Öcalan, Dünya
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