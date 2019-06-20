Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Abdullah Öcalan
'ın İmralı
'dan yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selahattin Demirtaş
ile Abdulah Öcalan arasında bir iktidar savaşı olduğunu öne süren Erdoğan, "Öcalan liderlik mücadelesinde Demirtaş ve dağa mesaj veriyor" dedi
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