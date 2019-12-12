Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Beştepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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