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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat...
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:46 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.(1)
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