Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerin Yaptığı İcatları İnceledi
39 dakika önce
- Manisa Valiliği "Kodla Manisa" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kodla Manisa" programı kapsamında öğrencilerin yaptığı icatları inceledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:47 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı
"İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu