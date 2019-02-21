Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerin Yaptığı İcatları İnceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerin Yaptığı İcatları İnceledi

39 dakika önce

- Manisa Valiliği "Kodla Manisa" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kodla Manisa" programı kapsamında öğrencilerin yaptığı icatları inceledi.

- Manisa Valiliği
"Kodla Manisa" programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kodla Manisa" programı kapsamında öğrencilerin yaptığı icatları inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:47 Kaynak: AA

Manisa, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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