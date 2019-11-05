Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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