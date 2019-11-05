Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak."
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