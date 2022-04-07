Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük"

07.04.2022 21:17
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftar programında konuştu. Eğitim camiasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan ayının son 2 yıldır pandemi gölgesinde geçtiğini belirterek, "Yarın bir haftayı yakalıyoruz. Çok çok ihtişam dolu bir Ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını diliyorum. Son iki yıldır korona virüs sebebiyle Ramazanlarımız buruk geçti. Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar. Gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak eğitim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik. Mili Eğitim Bakanımıza, MEB mensuplarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 4'te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti;

"Öğretmenlerimizi maarif davamızın sancaktarları, eğitim öğretimimizin kilit taşları olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz aynı zamanda millet olarak geleceğimizi emanet etiğimiz eli öpülesi insanlardır. Öğretmenlerimizin mesleklerini huzuru kalp ile yapabilmeleri için 20 yıldır yoğun çaba harcıyoruz."

Eğitim imkanlarının geçmişle mukayese edilemeyecek standartlara kavuşturulduğunu ifade den Erdoğan, "Öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıflara son verdik. Öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. Bu atamalar ve derslikler sayısında, Türkiye öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. Öğrenci sayısı en çok artan ülke olmamıza rağmen bu başarıyı elde ettik" dedi.

Okulların birçok alanda iyileştirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımız birbiri ile yarışıyorlar, bunlara aynen devam edeceğiz. İstiyoruz ki bu tür salonlardan her branşta çok güçlü sportmen öğrenciler yetiştirelim. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'yle 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Derslerin daha verimli işlenebilmesini temin etmek için etkileşimli tahtalar kurduk. Yeni atamaların ve artan derslik sayısının yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarında gözle görülür ilerleme kaydettik" diye konuştu.

Türkiye'nin öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke olduğunu belirten Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önemine değinerek, "Öğretmenlik mesleği gibi mukaddes bir vazifede kariyer hedefi ve basamaklarının olmaması önemli bir eksikti. Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Hülya Keklik - Derya Yetim/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük' - Son Dakika


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