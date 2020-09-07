Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz, yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz, yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde eğitim-öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde eğitim-öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda en önemli başlığın pandemi olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

"Ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir"

Kabine toplantısında Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri görüştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tahdit etmeyi sürdürüyor. Dünyada vaka sayısı 28 milyona yaklaşırken, ölü sayısı da 900 bini aştı. Günlük vaka rakamlarının 80 bini, ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Türkiye hem sağlık alt yapısının gücü hem aldığımız tedbirler sayesinde oldukça iyi noktada bulunuyor. Ancak mevcut durum da bizim için kabul edilebilir değil. Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

Kurallara riayet edilmesi konusunda uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Esnek ve kademeli mesai usullerinin yaygın şekilde tatbiki sağlanacaktır. Bilindiği gibi Sağlık Bakanımız salgının seyri ile ilgili her hafta kapsamlı bilgilendirme yapıyor. Günlük vaka, vefat, yoğun bakım istatistikleri de her akşam yayınlanıyor. Şeffaf bir şekilde yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın vereceği desteğe bağlıdır. Korona virüs henüz tam olarak çözülememiş, dolayısıyla etkin ve kullanılabilir tedavisi bulunamamış bir hastalıktır. Bu durum sağlam veya hasta bir bireyin kendi tedbirini kendisinin almasını zorunlu kılıyor. Hükümet olarak Mart ayından sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastane ile teşhis ve tedavi imkanlarını sürekli genişletiyoruz. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ile vatandaşımıza hizmet vermek için canla başla çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Her vatandaşımızı sevdiklerimizin sağlığı için seferberlik ruhu ile bu sürece destek vermeye davet ediyorum"

Asıl işin vatandaşın kendinde bittiğini söyleyen Erdoğan, "Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler, ne cezai tedbirler tek başını bizi virüsten koruyabilir. Her vatandaşımızı kendimizin, evlatlarımızın, aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin sağlığı için seferberlik ruhu ile bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını mümkünse sıfıra indirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde yapılan hizmetleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ürettiğimiz 9 bin 350 solunum cihazından 2 bin 750'sini ihraç ettik" açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğini vermeye 31 Ekim tarihine kadar devam edeceğiz. Ağustos sonu itibariyle 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin uzatılması talebinde bulunulmaması işyerlerinin pek çoğunun normal çalışma düzenine geçtiğini gösteriyor. Normal çalışma düzenine geçen işverenlerimize de 3 aya kadar asgari ücret üzerinden sigorta prim desteği vererek faaliyetlerini sürdürmeye teşvik ediyoruz" dedi.

Ekonomik gelişmelere değinen ve tüm verilen üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşanacağına işaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılın ilk 8 ayında sanayi siciline kayıt yaptıran firma sayısının geçen yıla göre yüzde 8 artarak 9 bin 352'yi bulması bu alandaki canlılığın işaretlerinden biridir. Yılın ilk 8 ayında 7 yeni organize sanayi bölgesi faaliyete geçti. Tüm organize sanayi bölgelerimizde 50 bin istihdamla 761 yeni fabrika üretime başladı. Yatırım teşvik belgeleri, özel sektörün yatırım talebinde yüzde 30'luk bir artış olduğunu ifade ediyor. Ağustos ayı ihracatımızı geçen yılın aynı ayının bile üzerinde bir rakamla kapattık" diye konuştu.

"Okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz"

Okulların açılmasına yönelik önemli açıklamada bulunan Erdoğan, "Yeni dönemde eğitim-öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir" şeklinde konuştu.

Turizm sektörünün sezonu kurtarabilmesi için çok gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Dün itibariyle 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. İnşallah yılsonuna kadar bu rakamımı çok daha yüksek seviyelere çıkartacağız. Amacımız salgın döneminde içeride alınan tedbirlerin ve dünya genelindeki olumsuzlukların ekonomik ve sosyal etkilerini süratle ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Kabine, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz, yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte... - Son Dakika


Son Dakika

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