Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (3)

Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:27 Kaynak: AA
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