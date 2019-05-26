Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babasıyla telefon ile görüştü
3 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak...
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:28 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Ceren Damar Şenel'in adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi.
TFF Başkanı Hüsnü Güreli'den Tepki: Ben Tarafsız Bir Başkanım
Beşiktaş'ın Dortmund'dan Kiraladığı Kagawa'dan Ayrılık Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililerle Buluştu: Bir Üye Yanında İki Oy Daha Getirsin Mesele Bitti
Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı