Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babasıyla telefon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babasıyla telefon ile görüştü

3 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak...

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Ceren Damar Şenel'in adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babasıyla telefon ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:28 Kaynak: AA
Fahrettin Altun, Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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