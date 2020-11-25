Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle...
25.11.2020 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle değiştirmeye çalışan faşist anlayışla mücadele etmekle geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle değiştirmeye çalışan faşist anlayışla mücadele etmekle geçti. Bunun da bir numaralı temsilcisi CHP'dir."
Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Faşist, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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