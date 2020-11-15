Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik.
15.11.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık."
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