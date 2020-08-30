Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek ardından evlatlarımıza 2053 ve... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törendeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. (3)
Erdoğan: "Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye'sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:34 - Kaynak: AA
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