Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız"
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız"

21 dakika önce

AK Parti Rize İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

AK Parti Rize İl Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

(2)

Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum
Erdoğan, Ayder'deki salıncaklar için devreye girdi: Bunları temizleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un acılı ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 21:24:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]