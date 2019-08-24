Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız"
21 dakika önce
AK Parti Rize İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:02 Kaynak: AA
AK Parti Rize İl Başkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.
(2)
Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır."
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum Erdoğan, Ayder'deki salıncaklar için devreye girdi: Bunları temizleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un acılı ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti