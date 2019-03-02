Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar Kaçtı, Biz Kovaladık"
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- AK Parti'nin Trabzon mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:33 Kaynak: AA
Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım
Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım
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