Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar Kaçtı, Biz Kovaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar Kaçtı, Biz Kovaladık"

21 dakika önce

- AK Parti'nin Trabzon mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

- AK Parti'nin Trabzon mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:33 Kaynak: AA

Türkiye, Trabzon, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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