Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz,... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle dünya 5'ten büyüktür diyoruz."
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19.12.2019 13:20:25. #1.12#
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