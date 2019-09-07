Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan onları yalnız bırakmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan onları yalnız bırakmadı

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Andorra arasında oynanan maçı tribünlerden izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onları yalnız bırakmadı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Andorra arasında oynanan maçı tribünlerden izliyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Andorra, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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