Cumhurbaşkanı Erdoğan onları yalnız bırakmadı
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Andorra arasında oynanan maçı tribünlerden izliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Andorra arasında oynanan maçı tribünlerden izliyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
(İHA)
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