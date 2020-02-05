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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız, öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız, öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler.' Dertleri bu"
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