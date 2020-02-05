Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız, öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız, öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler.' Dertleri bu"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, PKK, YPG, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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