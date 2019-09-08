Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletin değerleri ile kavga edenler her dönemde olduğu gibi bugün de kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Milletin değerleri ile kavga edenler her dönemde olduğu gibi bugün de kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar"

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, kavga, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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