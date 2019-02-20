Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların Gündeminde Türkiye'nin Ayağına Çelme Takmaya Çalışanlara Payandalık...
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- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (4)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:34 Kaynak: AA
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