Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların Gündeminde Türkiye'nin Ayağına Çelme Takmaya Çalışanlara Payandalık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların Gündeminde Türkiye'nin Ayağına Çelme Takmaya Çalışanlara Payandalık...

19 dakika önce

- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Altındağ, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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