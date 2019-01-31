Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önu¨mu¨zdeki Dönemde İçme Suyu, Yağmur Suyu, Kanalizasyon, Doğalgaz, Enerji...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önu¨mu¨zdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözu¨lmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Önu¨mu¨zdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözu¨lmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:40 Kaynak: AA
Babasına Yardım Ederken Elektrik Akımına Kapılan Çocuğun Vücudu Tamamen Yandı
Erdoğan'ın "CHP 72 Yıl Önce Hile Yaptı" Dediği Arslanköy, Hani Partiye Oy Veriyor?
Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde
Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı