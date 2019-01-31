Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önu¨mu¨zdeki Dönemde İçme Suyu, Yağmur Suyu, Kanalizasyon, Doğalgaz, Enerji...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önu¨mu¨zdeki Dönemde İçme Suyu, Yağmur Suyu, Kanalizasyon, Doğalgaz, Enerji...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önu¨mu¨zdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözu¨lmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önu¨mu¨zdeki dönemde içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözu¨lmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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