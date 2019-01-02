Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki 3 Yıllık Dönemde, Özgün Tasarım ve İleri Teknolojiyle Savunma...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye
'yi küresel güç haline getireceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:53 Kaynak: AA
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