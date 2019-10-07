Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz" - ANKARA
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