Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz"
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'u ziyaret edeceğiz" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Washington, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
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