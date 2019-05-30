Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:37 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:57:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]