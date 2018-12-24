Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Dönemde De, Bu Ülkede Tek Bir Sahipsiz Vatandaşımızı, Muhtaç...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de, bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de, bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
Son Dakika! İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı