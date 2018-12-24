Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Dönemde De, Bu Ülkede Tek Bir Sahipsiz Vatandaşımızı, Muhtaç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de, bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de, bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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