Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Dönemde Hedefimiz Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek"
1 saat önce
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:34 Kaynak: AA
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