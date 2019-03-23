Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Dönemde Savunma Sanayisinde Özgün Tasarımlarla ve İleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Dönemde Savunma Sanayisinde Özgün Tasarımlarla ve İleri...

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde özgün tasarımlarla ve ileri teknolojiyle Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde özgün tasarımlarla ve ileri teknolojiyle Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:01 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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