Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Dönemde Savunma Sanayisinde Özgün Tasarımlarla ve İleri...
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde özgün tasarımlarla ve ileri teknolojiyle Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde özgün tasarımlarla ve ileri teknolojiyle Türkiye
'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:01 Kaynak: AA
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