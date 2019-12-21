Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız" dedi.
(İHA)
Son Dakika Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak? Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor