Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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