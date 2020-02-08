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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz."
Son Dakika Mustafa Ataş, Erdoğan'ın "Gelir ben yıkarım" dediği ev için direniyor: Depreme dayanıklı Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı