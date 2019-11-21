Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, kuru çay satışı da 115...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, kuru çay satışı da 115... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, kuru çay satışı da 115...

6 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar Yöresel kıyafetleri ile törene katılan kadınlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar

Yöresel kıyafetleri ile törene katılan kadınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız."

Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, kuru çay satışı da 115...

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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