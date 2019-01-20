Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Ordu
İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı.
Bir otelde düzenlenen yemek basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
Daha sonra, balıkçı ve simitçi dükkanlarına giren Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:58 Kaynak: AA
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