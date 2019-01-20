Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı.

Bir otelde düzenlenen yemek basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Daha sonra, balıkçı ve simitçi dükkanlarına giren Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:58 Kaynak: AA

Türkiye, Ordu, Politika
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