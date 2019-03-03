Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Mitingindeki Konuşmasında, "Paçasını Terör Örgütlerine Kaptırdığı İçin...
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitingindeki konuşmasında, "Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ordu
mitingindeki konuşmasında, "Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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