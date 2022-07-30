Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu

30.07.2022 19:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninin ardından kendisine çay teklifinde bulunan Ordulu vatandaşı kırmayarak evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu

ORDU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninin ardından kendisine çay teklifinde bulunan Ordulu vatandaşı kırmayarak evine konuk oldu.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu - Son Dakika
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