Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu
ORDU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninin ardından kendisine çay teklifinde bulunan Ordulu vatandaşı kırmayarak evine konuk oldu.
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Genel, Son Dakika
Son Dakika › Genel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordulu vatandaşın evine konuk oldu - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.