Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örgütlü Müdahalenin İçinde Savcılıklara Duyurular Var O Ayrı Konu, Onu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi biz YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:26 Kaynak: AA
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